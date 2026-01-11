Hangisi 18. yüzyıla ait bir tarih değildir? 1700, 1701, 1799, 1800! Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Tarihsel dönemlerin ve yüzyılların başlangıç ve bitiş yıllarını hesaplamak, zaman zaman kafa karıştırıcı olsa da basit bir matematiksel kurala dayanmaktadır.
Hangisi 18. yüzyıla ait bir tarih değildir?
Yüzyıl hesaplamalarında 0 (sıfır) yılı diye bir kavram olmadığı için her yüzyıl 01 ile başlar ve 00 ile biter. Bu kurala göre 18. yüzyıl, 1 Ocak 1701 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 1800 tarihinde sona ermiştir. Bu kronolojik sıralamaya göre 1700 yılı, bir önceki asır olan 17. yüzyılın son yılıdır.
Cevap: 1700
