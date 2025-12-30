HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM | ÖTV’siz Otomobil ve Hurda Araç Teşviki Çıktı Mı, TBMM’den Geçti Mi? 3 Çocuklu Ailelere İndirimli Otomobil Fırsatı!

30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla hurda teşviki ve ÖTV'siz araç düzenlemesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sıfır araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi, "ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi?” ve "Hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklif henüz yasalaşmazken, beklenti yıl sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanması yönünde.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, yerli otomotiv sanayisini desteklemek ve özellikle dar gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı. Program kapsamında yerli üretim araçların tercih edilmesi zorunlu olacak ve çevreci, düşük emisyonlu otomobiller ön planda tutulacak.

İLK ARABAM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Edinilen bilgilere göre destekten 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler yararlanabilecek. Program, özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşlara uzun vadeli ve uygun ödeme koşulları sunmayı hedefliyor. Başvuru tarihleri ve kesin şartlar henüz netleşmedi, resmi açıklama bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI NEYİ AMAÇLIYOR?

Hurda teşvikiyle trafikteki eski araçların geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve otomotiv sektörünün canlandırılması amaçlanıyor. Daha önce 2018 yılında uygulanan hurda teşvikinde 16 yaş ve üzeri araçlar kapsamda yer almış ve milyonlarca araç sistemden çıkarılmıştı. Yeni düzenlemede de benzer bir modelin uygulanması bekleniyor.

TESK'TEN HURDA TEŞVİKİ ÇAĞRISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda teşvik yasasının yeniden çıkarılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, bu düzenleme sayesinde hem çevrenin korunacağını hem de vatandaşların daha güvenli, az yakıt tüketen araçlara ulaşabileceğini belirtti. Ayrıca ithal hurdanın azalması ve yerli ekonominin güçlenmesi açısından da teşvikin büyük önem taşıdığını ifade etti.

