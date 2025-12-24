Iğdır’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Iğdır’a Ne Zaman Kar Yağacak? Iğdır Hava Durumu

Iğdır genelinde hava sıcaklıklarının Aralık ayının son günlerine doğru hızla düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar "Iğdır'a bugün kar yağacak mı?", "Yağmur ne zaman kara dönüşecek?" ve "Hava kaç derece olacak?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan son tahminler, şehrin yeni yıla beyaz bir örtüyle girmeye hazırlandığını gösteriyor.

Iğdır'a Bugün Kar Yağacak mı?



24 Aralık Çarşamba (Bugün) günü Iğdır'da kar yağışı beklenmiyor. Gökyüzü güneşli bir seyir izlerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 7°C, gece ise -4°C dolaylarında olacak. Yarın (Perşembe) ise bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 6°C ile -4°C seviyelerinde seyredecek.

Iğdır'a Ne Zaman Kar Yağacak?



Iğdır'da kar yağışının 28 Aralık Pazar gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Pazar günü hafif kar yağışı şeklinde başlayacak olan sistem, 29 Aralık Pazartesi ve 30 Aralık Salı günleri etkisini artırarak devam edecek. Özellikle yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıkların gece -9°C'ye, 1 Ocak Perşembe günü ise -11°C'ye kadar düşmesiyle dondurucu bir soğuk dalgası ve kar yağışlı bir havanın şehre hakim olması öngörülüyor.

Iğdır Hava Durumu



24 Ara Çar (Bugün): Güneşli – 7°C / -4°C

25 Ara Per: Bulutlu – 6°C / -4°C

26 Ara Cum: Parçalı Güneşli – 4°C / -3°C

27 Ara Cmt: Parçalı Güneşli ve Gece Kar Yağışı İhtimali – 5°C / -3°C

28 Ara Paz: Hafif Kar Yağışlı – 2°C / -4°C

29 Ara Pzt: Hafif Kar Yağışlı – 1°C / -6°C

30 Ara Sal: Kar Yağışlı ve Rüzgarlı – 2°C / -8°C

31 Ara Çar: Güneşli ve Dondurucu Soğuk – -3°C / -9°C

1 Oca Per: Parçalı Güneşli ve Şiddetli Don – -3°C / -11°C

Kaynak: Haber Merkezi