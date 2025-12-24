GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,97
EURO
50,59
STERLİN
58,19
GRAM
6.282,13
ÇEYREK
10.320,52
YARIM ALTIN
20.541,22
CUMHURİYET ALTINI
40.952,82
YAŞAM Haberleri

Iğdır’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Iğdır’a Ne Zaman Kar Yağacak? Iğdır Hava Durumu

Iğdır’a Bugün Kar Yağacak mı 2025? Iğdır’a Ne Zaman Kar Yağacak? Iğdır Hava Durumu

Iğdır genelinde hava sıcaklıklarının Aralık ayının son günlerine doğru hızla düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar "Iğdır'a bugün kar yağacak mı?", "Yağmur ne zaman kara dönüşecek?" ve "Hava kaç derece olacak?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan son tahminler, şehrin yeni yıla beyaz bir örtüyle girmeye hazırlandığını gösteriyor.

Iğdır'a Bugün Kar Yağacak mı?

24 Aralık Çarşamba (Bugün) günü Iğdır'da kar yağışı beklenmiyor. Gökyüzü güneşli bir seyir izlerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 7°C, gece ise -4°C dolaylarında olacak. Yarın (Perşembe) ise bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 6°C ile -4°C seviyelerinde seyredecek.

Iğdır'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Iğdır'da kar yağışının 28 Aralık Pazar gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Pazar günü hafif kar yağışı şeklinde başlayacak olan sistem, 29 Aralık Pazartesi ve 30 Aralık Salı günleri etkisini artırarak devam edecek. Özellikle yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıkların gece -9°C'ye, 1 Ocak Perşembe günü ise -11°C'ye kadar düşmesiyle dondurucu bir soğuk dalgası ve kar yağışlı bir havanın şehre hakim olması öngörülüyor.

Iğdır Hava Durumu 

24 Ara Çar (Bugün): Güneşli – 7°C / -4°C

25 Ara Per: Bulutlu – 6°C / -4°C

26 Ara Cum: Parçalı Güneşli – 4°C / -3°C

27 Ara Cmt: Parçalı Güneşli ve Gece Kar Yağışı İhtimali – 5°C / -3°C

28 Ara Paz: Hafif Kar Yağışlı – 2°C / -4°C

29 Ara Pzt: Hafif Kar Yağışlı – 1°C / -6°C

30 Ara Sal: Kar Yağışlı ve Rüzgarlı – 2°C / -8°C

31 Ara Çar: Güneşli ve Dondurucu Soğuk – -3°C / -9°C

1 Oca Per: Parçalı Güneşli ve Şiddetli Don – -3°C / -11°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER