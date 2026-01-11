Japonya bayrağında bulunan kırmızı daire neyi temsil etmektedir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Dünyanın en tanınmış sembollerinden biri olan Japonya bayrağı, sadeliğiyle bilindiği kadar derin kültürel ve tarihi anlamlar taşıyan beyaz zemin üzerindeki kırmızı dairesiyle de dikkat çekmektedir.

Japonya bayrağında bulunan kırmızı daire neyi temsil etmektedir?

Resmi adı "Nisshōki" (Güneşli Bayrak) olan ancak halk arasında "Hinomaru" (Güneş Dairesi) olarak bilinen bu bayraktaki kırmızı daire Güneş'i temsil etmektedir. Japonya'nın coğrafi konumu nedeniyle "Doğan Güneşin Ülkesi" olarak anılması ve Japon mitolojisindeki en önemli tanrıça olan Güneş Tanrıçası Amaterasu'nun imparatorluk soyunun kurucusu olduğuna inanılması, bu sembolün temelini oluşturmaktadır.

Cevap: Güneş

