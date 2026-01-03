Juventus - Lecce’nin Muhtemel 11’i! Juventus İlk 11! Lecce İlk 11! Juventus Lecce Hangi Kanalda?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında heyecan dorukta. Ligin güçlü ekiplerinden Juventus, Allianz Stadyumu'nda Lecce'yi ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar şu şekilde:
Tarih: 3 Ocak 2026 (Bugün)
Saat: 20:00
Stadyum: Allianz Stadium
Yayın Kanalı: S Sport+
Hakem: Giuseppe Collu
Takımların Son Durumu ve Puan Tablosu
Juventus: Ligde 5. sırada yer alan Juventus, 32 puana sahip. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet (W, L, W, W, W) alarak formda bir görüntü çiziyor.
Lecce: 16. sırada bulunan konuk ekip Lecce ise 16 puanda. Son 5 maçında istikrarsız bir performans sergileyerek 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet (L, W, L, W, L) aldı.
Teknik Direktörler
Juventus: Luciano Spalletti
Lecce: Eusebio Di Francesco
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:
Juventus (3-4-2-1)
Kaleci: M. Di Gregorio
Defans: L. Kelly, Bremer, P. Kalulu
Orta Saha: A. Cambiaso, K. Thuram, M. Locatelli, W. McKennie
Forvet Arkası: K. Yıldız, T. Koopmeiners
Forvet: L. Openda
Lecce (4-2-3-1)
Kaleci: W. Falcone
Defans: A. Gallo, T. Gabriel, K. Gaspar, O. Kouassi
Orta Saha (Defansif): Y. Ramadani, M. Kaba
Orta Saha (Ofansif): L. Banda, J.T. Helgason, S. Pierotti
Forvet: N. Štulić
