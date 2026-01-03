GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Juventus - Lecce’nin Muhtemel 11’i! Juventus İlk 11! Lecce İlk 11! Juventus Lecce Hangi Kanalda?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında heyecan dorukta. Ligin güçlü ekiplerinden Juventus, Allianz Stadyumu'nda Lecce'yi ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar şu şekilde:

Tarih: 3 Ocak 2026 (Bugün)

Saat: 20:00

Stadyum: Allianz Stadium

Yayın Kanalı: S Sport+

Hakem: Giuseppe Collu

Takımların Son Durumu ve Puan Tablosu

Juventus: Ligde 5. sırada yer alan Juventus, 32 puana sahip. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet (W, L, W, W, W) alarak formda bir görüntü çiziyor.

Lecce: 16. sırada bulunan konuk ekip Lecce ise 16 puanda. Son 5 maçında istikrarsız bir performans sergileyerek 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet (L, W, L, W, L) aldı.

Teknik Direktörler

Juventus: Luciano Spalletti

Lecce: Eusebio Di Francesco

Muhtemel İlk 11'ler

Takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Juventus (3-4-2-1)

Kaleci: M. Di Gregorio

Defans: L. Kelly, Bremer, P. Kalulu

Orta Saha: A. Cambiaso, K. Thuram, M. Locatelli, W. McKennie

Forvet Arkası: K. Yıldız, T. Koopmeiners

Forvet: L. Openda

Lecce (4-2-3-1)

Kaleci: W. Falcone

Defans: A. Gallo, T. Gabriel, K. Gaspar, O. Kouassi

Orta Saha (Defansif): Y. Ramadani, M. Kaba

Orta Saha (Ofansif): L. Banda, J.T. Helgason, S. Pierotti

Forvet: N. Štulić

Kaynak: Haber Merkezi

