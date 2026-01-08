Kimlere torero denir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

İspanyol kültürünün en köklü ve tartışmalı geleneklerinden biri olan boğa güreşlerinde, arenada boğayla karşı karşıya gelen her bir profesyonele verilen genel bir isimdir.

Kimlere "Torero" Denir?

Doğru Cevap: Boğa Güreşçilerine

İspanyolca bir terim olan "Torero", arenada boğa ile savaşan tüm ekip üyelerini (matadorlar, picadorlar ve banderillerolar) kapsayan genel bir unvandır.

Kaynak: Haber Merkezi