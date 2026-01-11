Kırmızı Balık Gölde çocuk şarkısında, balığı yakalamaya çalışan balıkçının ismi nedir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Çocukluk yıllarımızın en sevilen ve nesillerden nesile aktarılan tekerlemelerinden biri olan "Kırmızı Balık" şarkısı, barındırdığı karakterlerle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.
"Kırmızı Balık Gölde" çocuk şarkısında, balığı yakalamaya çalışan balıkçının ismi nedir?
Şarkının sözlerine göre, gölde kıvrıla kıvrıla yüzen kırmızı balığı yakalamak için hazırlık yapan ve oltasını atan bir balıkçı figürü bulunur. Şarkıda kırmızı balığın kaçması için uyarıldığı, elinde oltasıyla bekleyen bu meşhur karakterin ismi Hasan'dır.
Cevap: Hasan
