Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura takviminin ilk etabının paylaşılmasıyla birlikte Batman TOKİ kura çekimi tarihi de belli oldu. Bu hafta Adıyaman ile başlayan kura çekimi ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Ardından TOKİ’nin duyuracağı takvimle birlikte süreç devam edecek. Peki, Mardin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

2 MİLYON VATANDAŞA YUVA OLACAK

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut ürettiklerini dile getirdi.

Yüzyılın Konut Projesi'nin yaklaşık 2 milyon vatandaşa yuva olacağını hatırlatan Sungur, "Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır." dedi.

MARDİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adıyaman'da start alan kura heyecanı, önümüzdeki günlerde farklı illerde de sürecek. Açıklanan takvim kapsamında Mardin'de yapılacak kura çekiminin tarihi ise şu şekilde belirlendi:

Takvime göre Mardin kura çekimi 6 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.

