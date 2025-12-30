Mehmed: Fetihler Sultanı 63 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı 63 Neden Yok? Mehmed: Fetihler Sultanı 63 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 30 Aralık 2025 TRT1 Yayın Akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (30 Aralık Salı) saat 20.00’de 63. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şehrin fethine giden yolda heyecan dorukta!

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (30 Aralık Salı) 63. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in askeri dehasını ve İstanbul yolundaki destansı mücadelesini konu alan dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesiyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 63. Bölüm Nereden İzlenir?



Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için resmi izleme yolları şunlardır:

TRT 1 Canlı Yayın: Bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan TRT 1 kanalını açarak canlı izleyebilirsiniz.

TRT İzle: TRT'nin resmi dijital platformu olan TRT İzle web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir; kaçırdığınız bölümleri tek parça izleyebilirsiniz.

Son Bölümde (62. Bölüm) Neler Yaşandı?

Osmanlı ordusu Karadeniz'in kilit kapılarından birine doğru ilerlerken, şehir surlarının ardında yalnızca taş ve demir değil; ihanet, hırs ve kanla örülü hesaplar da beklemektedir. Bir yanda farklı cephelerden eş zamanlı ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, diğer yanda şehir içinde kurulan ölümcül tuzaklar… Sokak sokak, kapı kapı ilerleyen bu mücadelede hiçbir zafer kolay kazanılmayacaktır. Şehzadeler, paşalar ve akıncılar, dar sokaklarda beklenmedik direnişlerle karşılaşırken; kişisel hesaplar, intikam duyguları ve geçmişten gelen düşmanlıklar savaşın seyrini değiştirmeye başlar. Şehir düştü sanılırken, asıl mücadelenin surların içinde başladığı anlaşılır. Sultan Mehmed, ordusunun kader anında tarihe geçecek bir karar alır ve savaşın merkezine doğru ilerler. Bu hamle, yalnızca bir askeri hareket değil; devlet aklının, cesaretin ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönüm noktasıdır. Öte yandan entrikalar yalnızca savaş alanıyla sınırlı değildir. Kaçış planları, gizli geçitler, zindanlar ve karanlık ittifaklar, imparatorluklar arası hesaplaşmayı daha da derinleştirir. Uzak coğrafyalara uzanan bu satranç oyununda, herkesin bir planı vardır… Ama kimin kimi beklediği bilinmez. Şehrin fethine giden yolda; kılıçlar kadar akıl, sadakat kadar ihanet, cesaret kadar korku da sınanacaktır. Tarih, bir kez daha sadece kazananları değil, beklenmeyen yüzleşmeleri de yazacaktır.

Başlıca Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Oyuncu Karakter Rolü Serkan Çayoğlu Sultan Mehmed İstanbul'un fethini hedefleyen vizyoner hükümdar. Selim Bayraktar Çandarlı Halil Paşa Devletin istikrarını savunan deneyimli veziriazam. Tuba Ünsal Mara Hatun Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri. Fikret Kuşkan Notaras Bizans'ın entrikacı Megadük'ü. Seçkin Özdemir Konstantinos Bizans'ın son imparatoru.

Kaynak: Haber Merkezi