Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Neden Yok? Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 06 Ocak TRT1 Yayın Akışı

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (06 Ocak Salı) 64. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in askeri dehasını ve İstanbul yolundaki destansı mücadelesini konu alan dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesiyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 64. Bölüm Nereden İzlenir?



Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için resmi izleme yolları şunlardır:

TRT 1 Canlı Yayın: Bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan TRT 1 kanalını açarak canlı izleyebilirsiniz.

TRT İzle: TRT'nin resmi dijital platformu olan TRT İzle web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir; kaçırdığınız bölümleri tek parça izleyebilirsiniz.

Son Bölümde (63. Bölüm) Neler Yaşandı?



Şehzade Beyazıd ve Mustafa, Şehzade Süleyman'ın hain planlarıyla kurduğu tuzağın içinde şehadeti göze alır, cesurca savaşmaya hazırlanır. Ancak beklenmedik bir müdahale, yalnızca bir kurtuluş değil, Anadolu'daki güç dengelerini de yeniden şekillendirecek bir hamle olur. Bu çatışmadan kim galip çıkacaktır? Sultan Mehmed, Tokat'ta ihanet eden kişilerle yüzleşir. Bu yüzleşme, sert bir infaz ve sarsıcı bir kararla sonuçlanırken Osmanlı'nın düşmanlarına verdiği mesaj nettir: İhanetin bedeli ölümdür. Sultan Mehmed, Konstantiniyye'de toplanan Divan'da Doğu Roma'nın artık tarihe karıştığını ilan ederken gözünü Batı'ya çevirir. Ancak Papa'nın öncülüğünde Macaristan ve Bosna üzerinden kurulan yeni Haçlı planı, yaklaşan büyük çatışmanın işaretidir. Zindanda başlayan bir kaçış, eski bir düşmanı çok daha tehlikeli bir hâle getirir. Yeni kurulan karanlık ittifak, intikam ateşini Osmanlı'nın üzerine çevirmeye hazırlanır: Vlad Tepeş… Kubbe altında yaşanan beklenmedik gelişme, sarayı derin bir sarsıntıya sürükler. Devlet için ağır bir bedelin ödendiği bu an, yalnızca dengeleri değil, alınacak kararları da kökten etkileyecektir. Gözler Sultan Mehmed'dedir; verilecek karşılığın sınırları, sarayın çok ötesine taşacaktır. Bu adım, tüm coğrafyanın kaderini değiştirecek niteliktedir.

Başlıca Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Oyuncu Karakter Rolü Serkan Çayoğlu Sultan Mehmed İstanbul'un fethini hedefleyen vizyoner hükümdar. Selim Bayraktar Çandarlı Halil Paşa Devletin istikrarını savunan deneyimli veziriazam. Tuba Ünsal Mara Hatun Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri. Fikret Kuşkan Notaras Bizans'ın entrikacı Megadük'ü. Seçkin Özdemir Konstantinos Bizans'ın son imparatoru.

