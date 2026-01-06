GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,12
EURO
50,21
STERLİN
58,04
GRAM
6.336,34
ÇEYREK
10.415,71
YARIM ALTIN
20.729,03
CUMHURİYET ALTINI
41.327,29
YAŞAM Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Neden Yok? Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 06 Ocak TRT1 Yayın Akışı

Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Neden Yok? Mehmed: Fetihler Sultanı 64 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 06 Ocak TRT1 Yayın Akışı
TRT 1 ekranlarının dev yapımı “Mehmed: Fetihler Sultanı“, 64. bölümüyle izleyicileri yine tarihin derinliklerine götürüyor. Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası ve fetih mücadelesini konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahneleriyle “canlı izle’’ ve “HD izle’’ aramalarında zirveye yerleşti.

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (06 Ocak Salı) 64. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in askeri dehasını ve İstanbul yolundaki destansı mücadelesini konu alan dizi, yeni bölümüyle yine nefesleri kesiyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 64. Bölüm Nereden İzlenir?

Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için resmi izleme yolları şunlardır:

TRT 1 Canlı Yayın: Bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan TRT 1 kanalını açarak canlı izleyebilirsiniz.

TRT İzle: TRT'nin resmi dijital platformu olan TRT İzle web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden HD kalitede canlı yayına erişebilir; kaçırdığınız bölümleri tek parça izleyebilirsiniz.

Son Bölümde (63. Bölüm) Neler Yaşandı?

Şehzade Beyazıd ve Mustafa, Şehzade Süleyman'ın hain planlarıyla kurduğu tuzağın içinde şehadeti göze alır, cesurca savaşmaya hazırlanır. Ancak beklenmedik bir müdahale, yalnızca bir kurtuluş değil, Anadolu'daki güç dengelerini de yeniden şekillendirecek bir hamle olur. Bu çatışmadan kim galip çıkacaktır?   Sultan Mehmed, Tokat'ta ihanet eden kişilerle yüzleşir. Bu yüzleşme, sert bir infaz ve sarsıcı bir kararla sonuçlanırken Osmanlı'nın düşmanlarına verdiği mesaj nettir: İhanetin bedeli ölümdür.    Sultan Mehmed, Konstantiniyye'de toplanan Divan'da Doğu Roma'nın artık tarihe karıştığını ilan ederken gözünü Batı'ya çevirir. Ancak Papa'nın öncülüğünde Macaristan ve Bosna üzerinden kurulan yeni Haçlı planı, yaklaşan büyük çatışmanın işaretidir.   Zindanda başlayan bir kaçış, eski bir düşmanı çok daha tehlikeli bir hâle getirir. Yeni kurulan karanlık ittifak, intikam ateşini Osmanlı'nın üzerine çevirmeye hazırlanır: Vlad Tepeş…   Kubbe altında yaşanan beklenmedik gelişme, sarayı derin bir sarsıntıya sürükler. Devlet için ağır bir bedelin ödendiği bu an, yalnızca dengeleri değil, alınacak kararları da kökten etkileyecektir. Gözler Sultan Mehmed'dedir; verilecek karşılığın sınırları, sarayın çok ötesine taşacaktır. Bu adım, tüm coğrafyanın kaderini değiştirecek niteliktedir.

Başlıca Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Oyuncu Karakter Rolü
Serkan Çayoğlu Sultan Mehmed İstanbul'un fethini hedefleyen vizyoner hükümdar.
Selim Bayraktar Çandarlı Halil Paşa Devletin istikrarını savunan deneyimli veziriazam.
Tuba Ünsal Mara Hatun Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.
Fikret Kuşkan Notaras Bizans'ın entrikacı Megadük'ü.
Seçkin Özdemir Konstantinos Bizans'ın son imparatoru.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER