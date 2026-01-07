Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin yeni görev yeri neresidir? Ardahan Valisi kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Ardahan'da görev değişikliği yaşandı. Kararnameyle birlikte Ardahan Valiliği'ne Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atandı.
Ardahan'da Vali Değişikliği
Yayımlanan karar doğrultusunda mevcut Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Valiliği'ne atanırken, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ise Ardahan Valisi oldu. Böylece Ardahan'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.
Valiler Kararnamesi ile Geniş Kapsamlı Değişim
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişikliğe gidildi. Ardahan da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Validen Ardahan'a Hizmet Beklentisi
Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Kamuoyu, yeni valinin Ardahan'ın sosyal, ekonomik ve idari gelişimine yönelik atacağı adımları yakından takip ediyor.
