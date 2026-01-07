GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Mustafa Fırat Taşolar kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar’ın yeni görev yeri neresidir? Iğdır Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Iğdır'da valilik görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle birlikte Iğdır Valiliği'ne Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar atandı.

Iğdır'da Vali Değişikliği

Yayımlanan karar doğrultusunda Iğdır Valisi Ercan Turan, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valisi olarak atandı. Böylece Iğdır'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişiklik yapıldı. Iğdır da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Vali Ne Zaman Göreve Başlayacak?

Iğdır Valiliği görevine atanan Mustafa Fırat Taşolar'ın önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Yeni valinin, Iğdır'ın kamu hizmetleri, güvenlik, sosyal ve ekonomik projelerine yönelik atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

