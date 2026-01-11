Oscar heykelciğinin resmi adı nedir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Dünya sinemasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen ve her yıl görkemli bir törenle sahiplerini bulan altın heykelcik, tüm dünyada "Oscar" lakabıyla tanınsa da aslında çok daha resmi bir unvana sahiptir.

"Oscar" heykelciğinin resmi adı nedir?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen bu ikonik ödülün resmi adı Akademi Liyakat Ödülü'dür (Academy Award of Merit). 1929 yılından bu yana dağıtılan heykelcik, elinde bir şövalye kılıcı tutan ve beş telli bir film makarası üzerinde duran bir figürü tasvir eder. "Oscar" ismi ise başlangıçta sadece bir lakap olarak ortaya çıkmış, ancak 1939 yılında Akademi tarafından resmi olarak benimsenmiştir.

Cevap: Akademi Liyakat Ödülü (Academy Award of Merit)

