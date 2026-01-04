GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,59
STERLİN
58,35
GRAM
6.305,45
ÇEYREK
10.350,58
YARIM ALTIN
20.601,17
CUMHURİYET ALTINI
41.072,34
YAŞAM Haberleri

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Antlaşması’na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Antlaşması’na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı karşısında toprak kaybettiği ancak aynı zamanda Lale Devri'ni başlatan barış sürecinin kapısını aralayan Pasarofça Antlaşması, tarihsel önemi kadar imzalandığı coğrafya ile de dikkat çekicidir.

Pasarofça Antlaşması'na Adını Veren Pasarofça Günümüzde Hangi Ülkededir?

Cevap: Pasarofça (Sırpça adıyla Požarevac), günümüzde Sırbistan sınırları içerisinde yer almaktadır.

Antlaşmaya dair bazı önemli detaylar şunlardır:

  • Konumu: Sırbistan'ın doğu kesiminde, başkent Belgrad'ın güneydoğusunda, Tuna Nehri yakınlarında bir şehirdir.

  • Tarihsel Bağlam: 21 Temmuz 1718'de imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Belgrad ve Kuzey Sırbistan gibi önemli bölgeleri geçici olarak Avusturya'ya bırakmak zorunda kalmıştır.

  • Önemi: Bu antlaşma, Osmanlı tarihinde "Gerileme Dönemi"nin ilk büyük kırılmalarından biri sayılsa da, İstanbul'da Batılılaşma etkilerinin görüldüğü Lale Devri'nin başlangıcına zemin hazırlamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER