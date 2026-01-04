Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça Antlaşması’na adını veren Pasarofça günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı karşısında toprak kaybettiği ancak aynı zamanda Lale Devri'ni başlatan barış sürecinin kapısını aralayan Pasarofça Antlaşması, tarihsel önemi kadar imzalandığı coğrafya ile de dikkat çekicidir.
Pasarofça Antlaşması'na Adını Veren Pasarofça Günümüzde Hangi Ülkededir?
Cevap: Pasarofça (Sırpça adıyla Požarevac), günümüzde Sırbistan sınırları içerisinde yer almaktadır.
Antlaşmaya dair bazı önemli detaylar şunlardır:
-
Konumu: Sırbistan'ın doğu kesiminde, başkent Belgrad'ın güneydoğusunda, Tuna Nehri yakınlarında bir şehirdir.
-
Tarihsel Bağlam: 21 Temmuz 1718'de imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Belgrad ve Kuzey Sırbistan gibi önemli bölgeleri geçici olarak Avusturya'ya bırakmak zorunda kalmıştır.
-
Önemi: Bu antlaşma, Osmanlı tarihinde "Gerileme Dönemi"nin ilk büyük kırılmalarından biri sayılsa da, İstanbul'da Batılılaşma etkilerinin görüldüğü Lale Devri'nin başlangıcına zemin hazırlamıştır.
