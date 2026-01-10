Ramazan ayında Türkiye’nin en doğusundaki il, en batısındaki ilden yaklaşık kaç dakika önce orucunu açar? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin coğrafi konumu, doğu ile batı uçları arasında belirgin bir boylam farkı yaratır. Bu durum, Güneş'in doğuş ve batış saatlerinin iller arasında farklılık göstermesine ve dolayısıyla Ramazan ayında iftar vakitlerinin şehirden şehre değişmesine neden olur.
Ramazan ayında Türkiye'nin en doğusundaki il, en batısındaki ilden yaklaşık kaç dakika önce orucunu açar?
Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır ile en batısında yer alan Çanakkale (Gökçeada) arasında yaklaşık 19 derecelik bir boylam farkı bulunur. Matematiksel olarak her boylam farkı 4 dakikalık bir zaman dilimine karşılık geldiği için ($19 imes 4 = 76$), iki uç nokta arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak 76 dakikadır. Ramazan ayında Güneş doğuda daha erken battığı için, Iğdır'daki bir vatandaşımız Çanakkale'deki bir vatandaşa göre orucunu yaklaşık 1 saat 16 dakika (76 dakika) önce açar. Bu süre, mevsimsel gün uzunluklarına bağlı olarak birkaç dakika esneklik gösterse de genel kabul gören fark budur.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”