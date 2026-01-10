Ramazan ayında Türkiye’nin en doğusundaki il, en batısındaki ilden yaklaşık kaç dakika önce orucunu açar? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'nin coğrafi konumu, doğu ile batı uçları arasında belirgin bir boylam farkı yaratır. Bu durum, Güneş'in doğuş ve batış saatlerinin iller arasında farklılık göstermesine ve dolayısıyla Ramazan ayında iftar vakitlerinin şehirden şehre değişmesine neden olur.

Ramazan ayında Türkiye'nin en doğusundaki il, en batısındaki ilden yaklaşık kaç dakika önce orucunu açar?

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır ile en batısında yer alan Çanakkale (Gökçeada) arasında yaklaşık 19 derecelik bir boylam farkı bulunur. Matematiksel olarak her boylam farkı 4 dakikalık bir zaman dilimine karşılık geldiği için ($19 imes 4 = 76$), iki uç nokta arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak 76 dakikadır. Ramazan ayında Güneş doğuda daha erken battığı için, Iğdır'daki bir vatandaşımız Çanakkale'deki bir vatandaşa göre orucunu yaklaşık 1 saat 16 dakika (76 dakika) önce açar. Bu süre, mevsimsel gün uzunluklarına bağlı olarak birkaç dakika esneklik gösterse de genel kabul gören fark budur.

Cevap: Yaklaşık 76 dakika

