Sahur niyet yerine geçer mi? Oruç tutacakların bilmesi gerekenler! Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur, kaç gün tutulur?

İslam aleminde rahmet ve bereketin müjdecisi olan Üç Ayların ilk kandili Regaip Kandili'nde oruç tutmak, manevi arınma ve sevap kazanma adına büyük önem taşır. Nafile bir ibadet olan bu oruç, müminler için eşsiz bir fırsat sunar.

İşte Regaip Kandili orucuna dair merak edilen tüm detaylar:

Regaip Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesidir. Bu özel günün orucuyla ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:

Oruç, kandil gecesinin olduğu günün sabahından (perşembe günü) başlanarak akşamına kadar tutulur. Bu oruç nafile bir ibadet olduğu için genellikle 1 gün tutulması yeterlidir. Ancak dileyenler, cuma gününü de ekleyerek oruçlarını 2 veya daha fazla güne tamamlayabilirler.

Oruç Tutmanın Fazileti ve Sevabı

Regaip Kandili'nde oruç tutmak farz değildir, ancak çok büyük manevi mükafatları olduğuna inanılır:

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimleri, bu özel günde tutulan orucun kulun manevi temizliğine katkı sağladığını ve kulun Allah'a olan bağlılığını güçlendirdiğini belirtir. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerde oruç tutulmasını tavsiye ettiği, bu vakitlerde Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı rivayet edilir.

Regaip Kandili Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Oruç ibadetinde niyet asıldır ve kalben niyet etmek yeterlidir. Ancak dil ile ifade edilmesi müstehap kabul edilir:



Niyet, akşam vaktinden itibaren imsak vaktine (sahur sonuna) kadar yapılabileceği gibi, kuşluk vaktine kadar da edilebilir. "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilebilir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet yerine geçer ve kişinin o gün oruç tutacağının bir göstergesidir.

