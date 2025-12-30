SALI Akşamı (30 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

30 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

" Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) ","Rüya Gibi (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Salı Akşamı Dizileri (30 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) ATV Takip: İstanbul (Sinema) Show TV Rüya Gibi (Yeni Bölüm) NOW TV Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Sinema) Star TV Vizontele Tuuba (Sinema) Kanal D İnek Şaban (Sinema)

TRT 1 Yayın Akışı (30 Aralık 2025)

" Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) " Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 15:30 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

