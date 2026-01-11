Simit kebabı, Gaziantep’e özgü enfes bir kebap türüdür. Bu kebaba ismini veren “simit“ malzemesi aslında nedir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Gaziantep mutfağının en özgün lezzetlerinden biri olan simit kebabı, isminden dolayı sık sık fırınlanmış susamlı halka simitlerle karıştırılsa da aslında sırrını yerel bir isimlendirmeden almaktadır.

Simit kebabı, Gaziantep'e özgü enfes bir kebap türüdür. Bu kebaba ismini veren "simit" malzemesi aslında nedir?

Gaziantep yöresinde "simit" kelimesi, sanılanın aksine hamur işi olan simidi değil, ince bulguru (köftelik bulgur) temsil eder. Bu kebap, zırh kıymasının içine bu özel ince bulgurun, yani Antep tabiriyle "simit"in katılması ve ardından fıstık gibi yöresel malzemelerle harmanlanmasıyla hazırlanır. Kebaba o meşhur dokusunu ve lezzetini veren ana unsur, kıymayı birbirine bağlayan bu ince bulgurdur.

Cevap: İnce Bulgur

