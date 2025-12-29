Şırnak TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Şırnak kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Güncelleme Tarihi:
TOKİ kura takviminin ilk etabının paylaşılmasıyla birlikte Batman TOKİ kura çekimi tarihi de belli oldu. Bu hafta Adıyaman ile başlayan kura çekimi ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Ardından TOKİ’nin duyuracağı takvimle birlikte süreç devam edecek. Peki, Şırnak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ kura çekim takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, ŞırnakTOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte açıklanan takvim doğrultusunda merak edilen detaylar…
Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı açıklamada, kura çekimlerini deprem önceliği nedeniyle ilk olarak Adıyaman'da başlattıklarını söyledi.
ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adıyaman'da başlayan kura heyecanı, önümüzdeki günlerde diğer illerde de devam edecek. Belirlenen takvime göre Bataman kura çekim tarihi şöyle:
Takvime göre Mardin kura çekimi 30 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.
