Tarihî Bavyera Krallığı’nın ve günümüzdeki Bavyera Eyaleti’nin başkenti hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Almanya'nın güneyinde yer alan Bavyera, hem tarihî krallık döneminde hem de günümüzde eyalet statüsüyle önemli bir bölge olarak öne çıkar. Başkenti, kültürel ve ekonomik açıdan bölgenin merkezidir.

Tarihî Bavyera Krallığı'nın ve günümüzdeki Bavyera Eyaleti'nin başkenti hangisidir?

Cevap: Münih (Munich)

Bavyera'nın başkenti Münih, tarihî krallık döneminde de eyaletin başkenti olarak görev yapmıştır. Günümüzde de Bavyera Eyaleti'nin idari ve kültürel merkezi olarak Almanya'nın en büyük ve en bilinen şehirlerinden biridir.

Kaynak: Haber Merkezi