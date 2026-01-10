GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

TOKİ Antalya kura sonuçları 2026 CANLI İZLE! TOKİ Antalya kura sonuçları tam isim listesi 2026!

TOKİ Antalya kura sonuçları 2026 CANLI İZLE! TOKİ Antalya kura sonuçları tam isim listesi 2026!

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya için beklenen kura günü geldi. Antalya genelinde yapılacak 13 bin 213 sosyal konut için kura çekimi şu anda canlı yayında gerçekleştiriliyor. TOKİ Antalya kura sonuçları 2026, çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanacak. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesini anlık olarak takip ediyor.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ ŞU AN YAPILIYOR

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde belirleniyor. Kura işlemi devam ederken, sonuçlar henüz ilan edilmedi.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Antalya kura çekimi tamamlandıktan kısa süre sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Şu an itibarıyla TOKİ Antalya kura sonuçları açıklanmadı.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları açıklandığında adaylar, hak sahipliği durumlarını aşağıdaki platformlardan sorgulayabilecek:

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını görüntüleyebilecek.

ANTALYA'DA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Antalya genelinde planlanan 13.213 sosyal konut, şu ilçelerde inşa edilecek:

  • Merkez (Döşemealtı – Konyaaltı)

  • Manavgat

  • Elmalı

  • Korkuteli

  • Serik

  • Akseki

  • İbradı

  • Gündoğmuş

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER