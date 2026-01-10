TOKİ Antalya kura sonuçları 2026 CANLI İZLE! TOKİ Antalya kura sonuçları tam isim listesi 2026!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya için beklenen kura günü geldi. Antalya genelinde yapılacak 13 bin 213 sosyal konut için kura çekimi şu anda canlı yayında gerçekleştiriliyor. TOKİ Antalya kura sonuçları 2026, çekiliş tamamlandıktan sonra açıklanacak. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesini anlık olarak takip ediyor.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ ŞU AN YAPILIYOR

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde belirleniyor. Kura işlemi devam ederken, sonuçlar henüz ilan edilmedi.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Antalya kura çekimi tamamlandıktan kısa süre sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Şu an itibarıyla TOKİ Antalya kura sonuçları açıklanmadı.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları açıklandığında adaylar, hak sahipliği durumlarını aşağıdaki platformlardan sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını görüntüleyebilecek.

ANTALYA'DA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Antalya genelinde planlanan 13.213 sosyal konut, şu ilçelerde inşa edilecek:

Merkez (Döşemealtı – Konyaaltı)

Manavgat

Elmalı

Korkuteli

Serik

Akseki

İbradı

Gündoğmuş

Kaynak: Haber Merkezi