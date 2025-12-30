TOKİ İstanbul Kura Çekimi Ne Zaman? 2026 İstanbul TOKİ Kura Tarihleri ve Sonuç Sorgulama Ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı Adıyaman ile başladı. Toplam 100 bin konutun inşa edileceği İstanbul için ise nefesler tutuldu. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte güncel takvim ve ödeme detayları...

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde başlattığı kura maratonu tüm hızıyla sürüyor. 29 Aralık'ta Adıyaman ile start alan süreçte gözler, projenin en büyük payına sahip olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaş, "İstanbul TOKİ kurası ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul TOKİ Kura Takvimi Açıklandı mı?



TOKİ tarafından paylaşılan ilk hafta takviminde İstanbul yer almıyor. Mevcut programa göre kuralar doğu illerinden başlayarak batıya doğru ilerliyor.

İlk Etap Kura Programı:

29 Aralık: Adıyaman (Tamamlandı)

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt ve Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Tahmin: İstanbul için kura tarihlerinin, Ocak ayının ikinci yarısında veya Şubat ayı başında TOKİ tarafından açıklanacak olan yeni takvimle duyurulması bekleniyor.

TOKİ İstanbul Konut Fiyatları ve Taksit Miktarları



İstanbul'daki projeye dahil edilen konutların satış fiyatları ve aylık ödeme planı, Anadolu illerine göre farklılık gösteriyor. İşte İstanbul için belirlenen rakamlar:



Konut Tipi,Satış Fiyatı,Aylık Taksit Tutarı

1+1 Konutlar,1.950.000 TL,7.313 TL

2+1 (65 m²),2.450.000 TL,9.188 TL

2+1 (80 m²),2.950.000 TL,11.063 TL

TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?



Kura çekimleri tamamlandığında, asil ve yedek hak sahipleri listeleri anında dijital platformlara yükleniyor. Sonuçları şu iki yöntemle öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızla girerek durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr üzerinden ilan edilen "İl Bazlı Hak Sahibi Listeleri"ni kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi