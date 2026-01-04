Tropik kelimesinin sözlük tanımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Coğrafi terimler sözlüğünde önemli bir yere sahip olan "tropik" kelimesi, hem belirli bir bölgeyi hem de o bölgeye özgü iklim koşullarını tanımlamak için kullanılır.
Tropik kelimesinin sözlük tanımı nedir?
Cevap: Tropik kelimesinin temel sözlük tanımı "dönence" demektir. Daha geniş kapsamlı sözlük tanımları ise şunlardır:
-
Coğrafi Tanım: Yer küre üzerinde, Ekvator'un kuzey ve güneyinde bulunan Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasındaki bölgeye ait olan.
-
İklimsel Tanım: Bu iki dönence arasında kalan, genellikle sıcak ve nemli olan iklim kuşağına özgü.
-
Mecazi/Genel Tanım: Çok sıcak, nemli ve bu bölgenin bitki örtüsünü (palmiyeler, sık ormanlar vb.) çağrıştıran.
