Türkçede hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi “Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği“dir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan bu roman, kaderin kaçınılmazlığını ve toplumsal bir kayıtsızlığın nasıl bir faciaya yol açabileceğini anlatır. Yazarın kendi hayatından gerçek bir olaya dayandırdığı bu kısa ama sarsıcı eser, "Büyülü Gerçekçilik" akımının en rafine örneklerinden biridir.

Orijinal Adı "Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği" Olan Kitap Hangisidir?

Doğru Cevap: Kırmızı Pazartesi

Nobel ödüllü yazar Gabriel García Márquez tarafından yazılan ve orijinal ismi "Crónica de una muerte anunciada" olan eser, Türkiye'de "Kırmızı Pazartesi" adıyla yayımlanmıştır.

