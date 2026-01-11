Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartında hangi bilgi bulunmaz? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı (TCKK) üzerinde yer alan bilgiler, uluslararası standartlara uygun bir tasarım ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemede bazı bilgiler kartın ön yüzünde, bazıları arka yüzünde, bazıları ise sadece çip içerisinde saklanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartında görsel olarak (yazılı halde) bulunmaz?

Son Geçerlilik Tarihi: Kartın ön yüzünde , sağ alt köşede yer alır.

Uyruk: Kartın ön yüzünde , T.C. kimlik numarasının hemen altında "TUR" kısaltmasıyla yer alır.

Seri Numarası: Kartın ön yüzünde , fotoğrafın hemen yanında dikey veya yatay şekilde yer alır.

Veriliş Tarihi: Yeni kimlik kartlarının üzerinde veriliş tarihi bulunmaz. Bunun yerine "Son Geçerlilik Tarihi" bilgisine yer verilmiştir.

Eski nüfus cüzdanlarında bulunan "Veriliş Tarihi" bilgisi, yeni sistemde kartın fiziksel yüzeyinden kaldırılmıştır. Bu bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ancak kartın içindeki elektronik çipten veya e-Devlet üzerinden ulaşılan nüfus kayıt örneklerinden erişilebilir.

Cevap: Veriliş Tarihi

Kaynak: Haber Merkezi