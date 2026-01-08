GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Türkiye’de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkiye'de teknolojinin ve iletişimin seyrini değiştiren bu tarihi adım, bir üniversite yerleşkesinde atılmış ve ülkenin dijital dünyaya açılan ilk kapısı olmuştur.

Türkiye'de İlk İnternet Bağlantısı Ne Zaman Yapıldı?

Doğru Cevap: 12 Nisan 1993

Türkiye, internetle ilk kez 12 Nisan 1993 tarihinde tanışmıştır. Bu bağlantı, ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD'deki NSFNet (Ulusal Bilim Vakfı Ağı) ile kurulan 64 Kbps kapasiteli kiralık bir hat üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

