GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,59
STERLİN
58,35
GRAM
6.305,45
ÇEYREK
10.350,58
YARIM ALTIN
20.601,17
CUMHURİYET ALTINI
41.072,34
YAŞAM Haberleri

Türkiye’de yapılan geleneksel yayıncılıkta prime time kuşağı 11 olarak kabul edilen saat dilimi hangisidir? Beyaz’la Joker sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de yapılan geleneksel yayıncılıkta prime time kuşağı 11 olarak kabul edilen saat dilimi hangisidir? Beyaz’la Joker sorusu

Televizyon yayıncılığında reklam gelirlerinin en yüksek olduğu ve izleyicilerin ekran başında en yoğun bulunduğu zaman dilimi olan "Prime Time", yayın akışlarının en stratejik parçasını oluşturmaktadır.

Türkiye'de Geleneksel Yayıncılıkta Prime Time Kuşağı Olarak Kabul Edilen Saat Dilimi Hangisidir?

Cevap: Türkiye'de geleneksel yayıncılıkta Prime Time (PT) kuşağı, genellikle saat 20:00 ile 23:00 arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. (Bazı ölçüm sistemlerinde bu süre ana haber bültenlerinin bitişiyle başlayıp gece yarısına kadar da esnetilebilmektedir.)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER