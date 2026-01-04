Türkiye’de yapılan geleneksel yayıncılıkta prime time kuşağı 11 olarak kabul edilen saat dilimi hangisidir? Beyaz’la Joker sorusu

Televizyon yayıncılığında reklam gelirlerinin en yüksek olduğu ve izleyicilerin ekran başında en yoğun bulunduğu zaman dilimi olan "Prime Time", yayın akışlarının en stratejik parçasını oluşturmaktadır.
Türkiye'de Geleneksel Yayıncılıkta Prime Time Kuşağı Olarak Kabul Edilen Saat Dilimi Hangisidir?
Cevap: Türkiye'de geleneksel yayıncılıkta Prime Time (PT) kuşağı, genellikle saat 20:00 ile 23:00 arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. (Bazı ölçüm sistemlerinde bu süre ana haber bültenlerinin bitişiyle başlayıp gece yarısına kadar da esnetilebilmektedir.)
Kaynak: Haber Merkezi