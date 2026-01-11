Türkiye’de yaygın kullanılan standart bir “Türkçe Q“ klavyede, “Q“ ile başlayıp “Ü“ ile biten aynı satırdaki harflerle hangisini yazabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Klavye üzerindeki harf dizilimleri, kelime türetme becerisi gerektiren yarışmalarda en sık sorulan yaratıcı sorular arasında yer alıyor.
Türkiye'de yaygın kullanılan standart bir "Türkçe Q" klavyede, "Q" ile başlayıp "Ü" ile biten aynı satırdaki harflerle hangisini yazabilirsiniz?
Standart bir Türkçe Q klavyenin en üst harf sırasını (Q-W-E-R-T-Y-U-I-O-P-Ğ-Ü) incelediğimizde, bu satırdaki harflerle oluşturulabilecek seçenekler arasında doğru harf kombinasyonuna sahip olan kelime öne çıkmaktadır. Seçenekler arasında yer alan diğer kelimeler klavyenin orta veya alt sırasındaki harflere (A, S, D, Z, C gibi) ihtiyaç duyarken, sadece bir kelime tamamen en üst satırda bulunan harflerle yazılabilir.
Cevap: Düzen
