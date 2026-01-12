GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,30
STERLİN
58,19
GRAM
6.434,71
ÇEYREK
10.577,28
YARIM ALTIN
21.051,19
CUMHURİYET ALTINI
41.969,63
YAŞAM Haberleri

Ufuk Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Sağlık durumu nasıl?

Ufuk Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Sağlık durumu nasıl?
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Geniş Aile dizisinin “Cevahir”i olarak tanınan Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı ve sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Ufuk Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

50 yaşındaki Özkan için en kısa sürede karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi. 

Ufuk Özkan Kimdir?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975'te Almanya'nın Mannheim şehrinde doğmuştur. Aslen Samsunlu olan oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile adım atmış, ardından televizyon ve sinema projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Beni Unutma dizisiyle dikkat çeken Özkan, asıl büyük çıkışını Kanal D'de yayınlanan ve uzun süre ilgiyle izlenen Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle yapmıştır. Bu rolle izleyicilerin hafızasında önemli bir yer edinmiştir.

Kaç Yaşında?

Ufuk Özkan, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Evli mi, Çocuğu Var mı?

Başarılı oyuncu, daha önce Nazan Güneş ile evlenmiş ve bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştır.

Sağlık Durumu Nasıl?

Ufuk Özkan'ın kardeşi olan oyuncu Umut Özkan, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Özkan açıklamasında şunları söyledi:

Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER