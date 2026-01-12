Ufuk Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Geniş Aile dizisinin “Cevahir”i olarak tanınan Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı ve sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Ufuk Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

50 yaşındaki Özkan için en kısa sürede karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi.

Ufuk Özkan Kimdir?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975'te Almanya'nın Mannheim şehrinde doğmuştur. Aslen Samsunlu olan oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile adım atmış, ardından televizyon ve sinema projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İlk olarak TRT'de ekrana gelen Beni Unutma dizisiyle dikkat çeken Özkan, asıl büyük çıkışını Kanal D'de yayınlanan ve uzun süre ilgiyle izlenen Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle yapmıştır. Bu rolle izleyicilerin hafızasında önemli bir yer edinmiştir.

Kaç Yaşında?

Ufuk Özkan, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Evli mi, Çocuğu Var mı?

Başarılı oyuncu, daha önce Nazan Güneş ile evlenmiş ve bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştır.

Sağlık Durumu Nasıl?

Ufuk Özkan'ın kardeşi olan oyuncu Umut Özkan, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Özkan açıklamasında şunları söyledi:

Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz.

Kaynak: Haber Merkezi