GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

Ülkemizde yeni doğan bebeklerin doğumu en çok kaç gün içinde nüfusa bildirilmelidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Ülkemizde yeni doğan bebeklerin doğumu en çok kaç gün içinde nüfusa bildirilmelidir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de nüfus hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve çocukların haklarının korunması amacıyla, yeni doğan bir bebeğin kimlik kaydının yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu bildirim, ebeveynler veya yasal temsilciler tarafından ilgili nüfus müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarına yapılmalıdır.

Ülkemizde yeni doğan bebeklerin doğumu en çok kaç gün içinde nüfusa bildirilmelidir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen doğumların 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Eğer doğum yurt dışında gerçekleşmişse, bu süre dış temsilciliklere bildirilmek kaydıyla 60 gün olarak belirlenmiştir. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için geçmişte idari para cezası uygulanırken, yapılan düzenlemelerle birlikte günümüzde süresinde bildirim yapılması teşvik edilmekte; ancak gecikme halinde "saklı nüfus" gibi karmaşık hukuki süreçlerle karşılaşılabilmektedir.

Cevap: 30 gün

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER