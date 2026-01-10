Ülkemizde yeni doğan bebeklerin doğumu en çok kaç gün içinde nüfusa bildirilmelidir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de nüfus hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve çocukların haklarının korunması amacıyla, yeni doğan bir bebeğin kimlik kaydının yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu bildirim, ebeveynler veya yasal temsilciler tarafından ilgili nüfus müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarına yapılmalıdır.

Ülkemizde yeni doğan bebeklerin doğumu en çok kaç gün içinde nüfusa bildirilmelidir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen doğumların 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Eğer doğum yurt dışında gerçekleşmişse, bu süre dış temsilciliklere bildirilmek kaydıyla 60 gün olarak belirlenmiştir. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için geçmişte idari para cezası uygulanırken, yapılan düzenlemelerle birlikte günümüzde süresinde bildirim yapılması teşvik edilmekte; ancak gecikme halinde "saklı nüfus" gibi karmaşık hukuki süreçlerle karşılaşılabilmektedir.

Cevap: 30 gün

Kaynak: Haber Merkezi