Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine göre dünyada 2024 yılında en fazla yapılan cerrahi estetik operasyon hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünya genelinde estetik cerrahiye olan ilgi her geçen yıl artarken, 2024 yılı verileri sektördeki liderliğin el değiştirdiğini ve yeni bir trendin zirveye yerleştiğini gösteriyor.
Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine göre dünyada 2024 yılında en fazla yapılan cerrahi estetik operasyon hangisidir?
Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) tarafından yayımlanan 2024 yılı küresel raporuna göre, dünya genelinde en çok tercih edilen cerrahi operasyon göz kapağı estetiği (blefaroplasti) olmuştur. Uzun yıllardır zirvede yer alan liposuction (yağ aldırma) işlemini geride bırakan göz kapağı estetiği, yaklaşık 2,1 milyon uygulama ile ilk kez birinci sıraya yerleşmiştir. Bu değişim, estetik dünyasında ilginin vücut şekillendirmeden yüz gençleştirme prosedürlerine doğru kaydığını kanıtlar niteliktedir.
Cevap: Göz kapağı estetiği
