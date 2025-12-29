Uzak Şehir 44 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Uzak Şehir 44 Neden Yok? Uzak Şehir 44 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 29 Aralık 2025 Kanal D Yayın Akışı

Kanal D’nin reyting birincisi dizisi Uzak Şehir bu akşam 44. yeni bölümü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizi takipçileri Uzak Şehir bu akşam var mı araştırıyor.

Mardin'de çekimi gerçekleşen ve her bölümüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Uzak Şehir bu akşam var mı 29 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akşında belli oldu.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?



Kanalın yayınladığı yayın akışı listesine göre bu akşam Uzak Şehir 44 bölümü ekranlara gelmeyecek.



Uzak Şehir'in yeni bölümü haftaya ekranlar karşısına gelmesi bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (43. BÖLÜM ÖZETİ)

Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya'nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan'a gücü yetmediği için onu durduramaz. Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya'nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat'in dikkatini çeker. Zerrin'in saklandığı yeri öğrenen Sadakat için asıl sarsıcı olan bebeğin Kaya'dan olması olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise henüz habersizdir. Zerrin'in aniden sancılanması durumları zorlaştırırken, attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır.

Alya ile Cihan'ın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken, onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran'ın düşüncesizce attığı adım, Cihan Deniz'e büyük korku yaratır. Bu olayın sonunda Boran Cihan'la yeniden karşı karşıya gelirken, geri adım atan kim olacaktır?

