YAŞAM Haberleri

Veliaht neden yok? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı? 08 Ocak 2025 Perşembe akşamı Veliaht var mı, yok mu? 08 Ocak 2025 ATV YAYIN AKIŞI

Popüler dizi Veliaht, 08 Ocak 2025 Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler saat 20.00'de ekran başında olacak.

Veliaht neden yok?

Veliaht, Show TV ekranlarında düzenli olarak yayınlanan popüler dizilerden biridir. Ancak bazı özel durumlarda yayın akışı değişebilmektedir.

Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Veliaht dizisinin yeni bölümü planlandığı gibi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacaktır. Herhangi bir iptal veya erteleme söz konusu değildir.

08 Ocak 2025 Perşembe akşamı Veliaht var mı, yok mu?

Evet, Veliaht dizisinin 08 Ocak 2025 Perşembe akşamı yeni bölümü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

