Yeni Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli? Denizli Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliği'nde bayrak değişimi yaşandı. Kararnameye göre, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilerek merkeze çekilirken, Denizli'nin yeni valisi Adana Valisi Yavuz Selim Köşger oldu.
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger Kimdir?
1964 yılında Konya'da doğan Yavuz Selim Köşger, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Mülki idare amirliği kariyerinde Sinop, Bingöl, Aydın ve İzmir gibi önemli şehirlerde valilik görevlerini yürüten Köşger, son olarak Adana Valisi olarak görev yapmaktaydı. Devlet bürokrasisindeki derin tecrübesiyle bilinen Köşger, 7 Ocak 2026 tarihli kararname ile Denizli Valiliği görevine atandı.
Kaynak: Haber Merkezi