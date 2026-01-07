Yeni Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, kaç yaşında, nereli? Osmaniye Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonucunda Osmaniye Valiliği'nde yeni bir atama gerçekleşti. Kararnameye göre, yaklaşık dört yıldır Osmaniye Valisi olarak görev yapan Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valiliği'ne atanırken; Osmaniye'nin yeni valisi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti oldu. Bu stratejik değişiklik, mülki idare amirleri arasındaki tecrübe paylaşımı ve bölgesel yönetim dinamikleri kapsamında hayata geçirildi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Kimdir?

1973 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Mülki idare amirliği kariyerine Çorum Kaymakam Adayı olarak başlayan Serdengeçti, Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde kaymakamlık görevlerini başarıyla yürütmüştür. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Personel Genel Müdürlüğü gibi kritik kademelerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Giresun Valiliği görevine getirilen Serdengeçti, devlet bürokrasisindeki disiplini ve saha tecrübesiyle tanınmaktadır.

Yeni Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin önümüzdeki günlerde şehre gelerek Erdinç Yılmaz'dan görevi devralması ve Osmaniye'nin kalkınma projeleri ile güvenlik vizyonu doğrultusunda mesaisine başlaması beklenmektedir.

