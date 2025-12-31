Yılbaşı gecesi okunacak dualar! Yeni yılda huzur, para, aşk ve kariyer getirecek dualar (2025–2026)

Yeni yıla girerken yapılan dualar; geçmiş yılın muhasebesini yapmak, kalpten niyet etmek ve yeni döneme umutla başlamak isteyenler için önemli bir manevi anlam taşır. 2025'i uğurlayıp 2026'ya girerken okunabilecek, huzur, bereket ve başarı niyetiyle edilen duaları derledik.

Yılbaşında Neden Dua Edilir?

Yılbaşı gecesi edilen dualar; yeni bir başlangıç yapma, kalbi arındırma ve Allah'tan hayırlı bir yıl isteme niyetini taşır. Maddi sıkıntılardan kurtulmak, iş ve kariyerde ilerlemek, aile içinde huzuru artırmak için bu gece özellikle tercih edilir.

Yeni Yılda Huzur İçin Okunacak Dua

"Allah'ım, gireceğim bu yeni yılı bana ve sevdiklerime huzur, sağlık ve mutlulukla doldur. Kalbimdeki sıkıntıları gider, evimize ve gönlümüze sükûnet nasip eyle. Bizi hayırlı işlere yönlendir.”

Bu dua, yıl boyunca iç huzur ve aile saadeti niyetiyle okunur.

Para ve Bereket İçin Okunacak Dua

"Ya Rabbi, rızkımı helalinden genişlet. Borçtan, darlıktan ve bereketsizlikten beni muhafaza eyle. Emeklerimi zayi etme, kazancımı bereketli kıl.”

Maddi bolluk ve kazancın bereketlenmesi için yılbaşı gecesi veya yeni yılın ilk sabahında okunabilir.

Kariyer ve İş Hayatı İçin Okunacak Dua

"Allah'ım, işimde ve mesleğimde bana başarı nasip et. Attığım adımları hayırlı eyle, bana faydalı kapılar aç. Çalışmalarımı verimli, yolumu açık kıl.”

Yeni yılda terfi, yeni iş veya kariyer değişikliği hedefleyenler için tercih edilir.

Yeni Yıla Girerken Okunabilecek Kısa ve Genel Dua

"Rabbim, geçmiş yılın hatalarını affet. Yeni yılda bana hayırlı kapılar aç, beni doğru yoldan ayırma. 2026'yı imanla, sağlıkla ve bereketle geçirmeyi nasip eyle.”

Dua Ne Zaman ve Nasıl Okunmalı?

Yılbaşı gecesi saat 00.00'dan önce veya sonra okunabilir.

Abdestli olmak ve sakin bir ortamda niyet etmek tavsiye edilir.

Duadan önce kısa bir tövbe ve şükürle başlamak, ardından samimi dileklerle devam etmek önerilir.

Yeni yılın; sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesi temennisiyle… 2026'nın herkes için hayırlı bir yıl olması dileğiyle.

