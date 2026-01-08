Zarla oynanan oyunlarda atılan zarların ikisinin de beş benekli yüzünün üste gelmesine ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Tavla ve benzeri zar oyunlarında, zarların üst yüzüne gelen sayıların Farsça kökenli özel isimlerle adlandırılması geleneksel bir kuraldır. Bu isimler, oyunun ritmine ve kültürüne ayrı bir keyif katar.
Zarların İkisinin de Beş Gelmesine Ne Ad Verilir?
Doğru Cevap: Dü Beş
Zar oyunlarında iki zarın da beş benekli yüzünün üste gelmesine "Dü Beş" denir. Buradaki "Dü" kelimesi Farsçada "iki" anlamına gelir; yani "iki adet beş" ifadesinin kısaltılmış halidir.
Diğer Çift Zar İsimleri
Zarların çift gelmesi durumunda kullanılan diğer yaygın isimler şunlardır:
-
Hep Yek: 1 - 1
-
Dü Bara: 2 - 2
-
Dü Se: 3 - 3
-
Dört Cahar: 4 - 4
-
Dü Beş: 5 - 5
-
Dü Şeş: 6 - 6
