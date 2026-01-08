GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Zarla oynanan oyunlarda atılan zarların ikisinin de beş benekli yüzünün üste gelmesine ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Zarla oynanan oyunlarda atılan zarların ikisinin de beş benekli yüzünün üste gelmesine ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Tavla ve benzeri zar oyunlarında, zarların üst yüzüne gelen sayıların Farsça kökenli özel isimlerle adlandırılması geleneksel bir kuraldır. Bu isimler, oyunun ritmine ve kültürüne ayrı bir keyif katar.

Zarların İkisinin de Beş Gelmesine Ne Ad Verilir?

Doğru Cevap: Dü Beş

Zar oyunlarında iki zarın da beş benekli yüzünün üste gelmesine "Dü Beş" denir. Buradaki "Dü" kelimesi Farsçada "iki" anlamına gelir; yani "iki adet beş" ifadesinin kısaltılmış halidir.

Diğer Çift Zar İsimleri

Zarların çift gelmesi durumunda kullanılan diğer yaygın isimler şunlardır:

  • Hep Yek: 1 - 1

  • Dü Bara: 2 - 2

  • Dü Se: 3 - 3

  • Dört Cahar: 4 - 4

  • Dü Beş: 5 - 5

  • Dü Şeş: 6 - 6

Kaynak: Haber Merkezi

