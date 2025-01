Bir imtihandı Gazze ama kimse geçemedi

Gazze'de ateşkes sağlandı. Üzerinde uzlaşılan konular 6 hafta içerisinde aşamalar halinde taraflarca yerine getirilecek. Garantör ülkeler ABD, Mısır ve Katar.

Ateşkes sağlandı ancak savaş bitmedi. İsrail orada durdukça da bitmeyecek. Mesele ateşkes değil mesele İsrail'in kendisidir. İsrail'in varlığıdır.

Savaşa dönelim.

Bir tarafta İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bilumum Avrupa ve dünya ülkeleri, diğer tarafta küçücük bir kara parçası üzerinde yaşayan silahsız, korumasız, masum Gazze halkı. Gazze'nin yüzölçümü Konya'nın Derbent ilçesi kadar, nüfusu ise Konya kadar.

Bir tarafta stratejisini yok etme üzerine kuran soykırımcı İsrail, diğer tarafta var olma mücadelesi veren Gazze halkı.

Bir tarafta dünyanın en güçlü silahları, diğer tarafta imanlarından başka silahı olmayanlar.

Bir tarafta her türlü propaganda gücüne sahip olanlar, diğer tarafta sesini 100 metre öteye dahi duyuramayanlar.

Sonuç: Tüm dünya yenildi, Gazzeliler kazandı. Hiçbir silah işe yaramadı, iman kazandı. Hiçbir yalan tesir etmedi hakikat kazandı.

Sırtını ABD'ye, Avrupa'ya dayayanlar kaybetti, sırtını Allah'a dayayanlar kazandı.

Şüphesiz her zaman ve her şartta La Galibe İllallah.

Şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır.

Şüphesiz Allah'ın yardımı mazlumadır.

Başka kaybedenler de var.

Müslüman devletler imdadına koşamadı Gazze'nin. Hepsi kaybetti.

Ne işimiz var Gazze'den diyenler kaybetti.

İsrail'in dostluğunda ikbal arayanlar kaybetti.

Bu savaşanın tek kazananı var, o da Gazzeliler.

Selam olsun hepsine. Rahmet olsun şehitlere… Şifa dileğimiz yaralı gazilere…

Ve şimdi yaraları sarma vakti. Müslüman dünyanın kılını kıpırdatmayan zengin devletleri bari şimdi yardıma koşsunlar.

Türkiye'nin deprem bölgesindeki yaraları kısa sürede sardığı gibi saralım Gazzeli kardeşlerimizin yarasını.

Yeniden inşa edelim Gazze'yi. Yeniden ayağa kaldıralım Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in emanetini… Eskisinden daha güzel olsun, eskisinden daha sağlam olsun, eskisinden daha düzenli olsun.

İlahi takdire bak. Bir analiz haberde Gazze'yi ayağa kaldırmak için 200 milyar dolara ihtiyaç var yazıyordu. Ne tevafuk Los Angeles'i de ayağa kaldırmak için 200 milyar dolara ihtiyaç varmış. Gelin biz Gazze'yi Los Angeles'ten önce inşa edelim. Körfezin zengin ülkeleri bir yıllık petrol gelirlerinin onda birini verse yeter.

Birinci imtihanı geçemedik, bari ikinci imtihanı geçelim.

