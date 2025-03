İsimler değişiyor ama zulüm aynı zulüm

Ramazan, huzurun, bereketin ve kardeşliğin ayıdır. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da İslam dünyası, bayram sevincine hazırlanırken Gazze'den gelen haberlerle yüreğimiz dağlandı. Bombalar yalnızca binaları değil, vicdanları da hedef aldı. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar; kimse bu zulümden kaçamadı. Düşen her bomba sadece Gazze'nin sokaklarına değil, bütün bir ümmetin kalbine düştü.



Oysa ne umutluyduk… Ramazan'ı birlik içinde, gönül coğrafyamızın her köşesinde huzurla geçirmek istiyorduk. Ancak zalimler, her zaman olduğu gibi kendi hesaplarını yaptılar. Birkaç esirin serbest bırakılması, birkaç sözde barış görüşmesi derken, yine bir gece Gazze'ye ölüm yağdırdılar. Çocukların çığlıkları yükseldi, annelerin feryatları gökyüzüne ulaştı ama dünya yine sağır ve dilsiz kaldı.



Bu artık bir sistem meselesi… Güçlülerin kurduğu ve sadece zalimlerin çıkarlarına hizmet eden bir düzen var karşımızda. İsrail'in pervasız saldırganlığına, Batı'nın ikiyüzlü suskunluğu eşlik ediyor. Amerika ve Avrupa, her defasında adalet yerine güçlünün yanında saf tutuyor. Oysa tarih, zalimlerin her zaman destekçilerinin de sonunu getirdiğini yazıyor. Bunu görmek için çok eskiye gitmeye gerek yok. Kendi iç hesaplaşmalarıyla boğuşan Avrupa, Rusya'nın nefesini ensesinde hissederken bile, İsrail'in arkasında durmaya devam ediyor. Ancak bilmeliler ki, bugün göz yumdukları zulüm, yarın bumerang gibi dönüp onları da vuracaktır.



Peki, çözüm ne? Çözüm, İsrail'in uluslararası hukuka çekilmesinde. Çözüm, Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşamasında. Çözüm, İslam dünyasının uyanmasında ve birlik içinde hareket etmesinde. Çünkü sadece kınamalarla, sadece gözyaşlarıyla, sadece dualarla bu zulüm son bulmayacak. Somut adımlar atılmadıkça, Filistin halkı her gün yeni bir trajediye uyanmaya devam edecek.



Unutmayalım ki, zulümle abat olunmaz. İsrail'in sırtını sıvazlayanlar, bu suça ortak olduklarını er ya da geç anlayacaklar. Ama bizler, bu uyanışı geciktirmemeliyiz. Çünkü şüphesiz Allah adaletin sahibidir ve mazlumların gözyaşı, zalimlerin saltanatını bir gün mutlaka yıkacaktır.

Yazarın Diğer Yazıları