ABD’nin Texas eyaletindeki bir çocuk kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 10 yıl aradan sonra kızamıktan ilk ölüm gerçekleşti.
ABD'nin Texas eyaletinde kızamık salgını sürüyor.
Texas'a bağlı Lubbock şehrinde kızamık nedeniyle 1 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Ülkede 2015'ten beri kızamıktan kaynaklanan ilk ölüm kayıtlara geçerken, çocuğun kızamık aşısı olmadığı belirtildi.
Texas'ta Şubat ayının başından bu yana en az 124 kişinin kızamığa yakalandığı, yalnızca 5'inin aşısının bulunduğu ve vakaların çoğunun çocuk olduğu aktarıldı.
New Mexico eyaletinde ise şu ana kadar 9 kızamık vakası görüldüğü öğrenildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre öksürük veya hapşırık yoluyla havaya yayılan kızamık nedeniyle her bin vakanın 1 ila 3'ü ölümle sonuçlanıyor.
CDC'ye göre ABD'de kızamıktan ölüm, bir kadının yaşamını yitirdiği 2015'te gerçekleşmişti. Kızamıktan çocuk ölümü ise en son 2003'te kayıtlara geçmişti.
Kızamık aşısının iki dozunun hastalığı önlemede yüzde 97 oranında etkili olduğu belirtilirken, ABD'deki çocukların büyük çoğunluğu CDC'nin önerdiği şekilde aşı ilk dozu 1 yaşında, diğerini ise 5 yaşında oluyor. Ancak aşıya karşı artan endişe nedeniyle zamanla daha az sayıda çocuğun kızamık aşısı olduğu belirtiliyor.
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