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Katil İsrail Gazze saldırılarını sürdürüyor: 13 ölü

Katil İsrail Gazze saldırılarını sürdürüyor: 13 ölü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na ve Megazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yetkililer, saldırılarda ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının yıkıma ve ağır hasara yol açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

  • #İsrail #Gazze

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