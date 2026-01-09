Suriye Şeyh Maksud’a operasyon başlattı!

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kaynak: AA
