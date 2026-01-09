GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya eğitim camiasının acı günü! Mehmet öğretmen hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya eğitim camiasının acı günü! Mehmet öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Seydişehir Ilıca Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Mehmet Ali Sertcan hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Edinilen bilgilere göre Sertcan'ın bir süre önce beyin kanaması geçirdiği, bu nedenle hastanede yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sertcan'ın vefatı, başta eğitim camiası olmak üzere ailesini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK

Merhum Mehmet Ali Sertcan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Alaylar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda defnedilecektir. 

(Meltem Aslan)

