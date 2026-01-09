Konya eğitim camiasının acı günü! Mehmet öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Seydişehir Ilıca Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Mehmet Ali Sertcan hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Edinilen bilgilere göre Sertcan'ın bir süre önce beyin kanaması geçirdiği, bu nedenle hastanede yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sertcan'ın vefatı, başta eğitim camiası olmak üzere ailesini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK
Merhum Mehmet Ali Sertcan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Alaylar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda defnedilecektir.
(Meltem Aslan)