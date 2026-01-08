Konya-Ankara yolu açıldı!

Konya–Ankara karayolunda etkili olan yoğun toz bulutunun dağılmasının ardından, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bölgede, olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesiyle birlikte trafik normale döndü.
Toz taşınımının aniden etkisini artırması nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, yolun kapanmasıyla bir süre beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatmıştı.
Yetkililer tarafından yapılan son kontrollerin ardından yolun güvenli hale geldiği belirtilirken, sürücülere dikkatli olmaları ve hava koşullarına karşı tedbirli davranmaları yönünde uyarılar yinelendi. Karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi