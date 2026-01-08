Konya’da etkili olan fırtına 2 minare yıktı!

Konya genelinde hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına, Camileri de vurdu. Sarayönü ve Ilgın ilçelerinden gelen haberler korku yarattı.
Ladik'te Minare Yerle Bir Oldu
Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde bulunan Destici Camii'nin minaresi, fırtınanın şiddetine dayanamayarak büyük bir gürültüyle devrildi. O anlarda çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, cami ve çevresinde ciddi maddi hasar oluştu.
Ilgın Çavuşoğlu Camii'nde Panik
Ilgın ilçesinde ise Çavuşoğlu Camii'nin minaresinin üst kısmından kopan parçalar çevreye savruldu. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olay sonrası ekipler cami çevresini güvenlik çemberine aldı.
EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, minarede ve çevrede incelemelerde bulundu. Olası tehlikelere karşı cami çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI
Yetkililer, şiddetli rüzgârın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle yüksek yapılar ve ağaçlık alanlardan uzak durulması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi