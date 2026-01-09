Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya’da yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan Uluslararası Uzay Kongresi’nin (IAC) 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dev organizasyon için hazırlık çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla Bakanlık binasında "Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı" gerçekleştirildi.
"Uzay bilimindeki yükselişimizi dünyaya duyuracağız"
Antalya'da düzenlenecek kongrenin küresel uzay topluluğunu bir araya getireceğini vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı;
Bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajanslarının buluşma adresi olacak bu dev organizasyon için hazırlık çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Kongre Yönlendirme Komite Toplantısını paydaş kurum temsilcilerimizin katılımı ile Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ülkemize yakışan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız.
