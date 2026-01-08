Konya’da müstakil ev alev alev yandı!

Konya'nın Ereğli ilçesi Gaybi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü.
MAHALLELİ SEFERBER OLDU!
Alevleri fark eden mahalle sakinleri yardıma koştu. İlk olarak, 112 Acil Çağrı Merkezi arandı ve itfaiyeden yardım istendi.
BÜTÜN EVİ SARDI!
Konya ve çevresini etkisi altına alan şiddetli rüzgâr nedeniyle alevler, evin büyük bölümünü sardı. İhbarla birlikte olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirdi.
YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Hummalı bir çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangında can kaybı ve yaralanma olmaması tek teselli oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
