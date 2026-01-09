GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,16
STERLİN
57,97
GRAM
6.334,63
ÇEYREK
10.412,91
YARIM ALTIN
20.723,44
CUMHURİYET ALTINI
41.316,13
KONYA Haberleri

Konya’da tek tek arama yapıldı: Binlerce parça ele geçirildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da tek tek arama yapıldı: Binlerce parça ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

BİNLERCE PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

07.01.2026 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bir şahsa ait ikamet adresi ve eklentileri, av bayisi olarak faaliyet gösteren iş yeri ve eklentileri, iş yeri adına gönderilen kargolar ile şahsa ait araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda;

100 adet tabanca icra yayı,

2.642 adet muhtelif tabanca parçası,

80 adet av tüfeği tetik tertibatı,

136 adet av tüfeği mekanizması,

545 adet av tüfeği icra yayı,

1.987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER