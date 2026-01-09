Konya’da tek tek arama yapıldı: Binlerce parça ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı.
BİNLERCE PARÇA ELE GEÇİRİLDİ
07.01.2026 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bir şahsa ait ikamet adresi ve eklentileri, av bayisi olarak faaliyet gösteren iş yeri ve eklentileri, iş yeri adına gönderilen kargolar ile şahsa ait araçlarda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda;
100 adet tabanca icra yayı,
2.642 adet muhtelif tabanca parçası,
80 adet av tüfeği tetik tertibatı,
136 adet av tüfeği mekanizması,
545 adet av tüfeği icra yayı,
1.987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.
ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
(Cumali Özer)