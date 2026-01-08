GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da fırtına alarmı! Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Konya’da fırtına alarmı! Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olası risklere karşı eğitim-öğretime yarım gün tatil kararı alındı.

Vatandaş ve öğrenci güvenliği öncelikli

Kararın, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini korumak amacıyla alındığı bildirildi. Rüzgarın hızının artmasının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu nedenle, eğitim-öğretim yarım gün tatil edildi.

Fırtına uyarısı yapıldı

Bölgedeki meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda halkı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

