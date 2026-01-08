Konya’da fırtına alarmı! Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olası risklere karşı eğitim-öğretime yarım gün tatil kararı alındı.
Vatandaş ve öğrenci güvenliği öncelikli
Kararın, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini korumak amacıyla alındığı bildirildi. Rüzgarın hızının artmasının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu nedenle, eğitim-öğretim yarım gün tatil edildi.
Fırtına uyarısı yapıldı
Bölgedeki meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda halkı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi