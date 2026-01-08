Tek tek sıralandı! 7 ilde yaşayanları ilgilendiriyor: Hepsine ödeme yapılacak

Türkiye’de bazı illerdeki taşınmazlar, yürütülecek projeler kapsamında kamulaştırılıyor.

Türkiye'nin 7 ilindeki bazı taşınmazların, yürütülecek projeler kapsamında kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin verilen Cumhurbaşkanlığı kararları ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Viranşehir Çevre Yolu Projesi ile Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi kapsamında araziye girilerek yol çalışmalarının tamamlanması için Şanlıurfa ve Trabzon'daki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gaziantep'in Oğuzeli'ndeki Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmalarının tamamlanması için OSB'ye ait imar planında kısmen sanayi parseli, yol, teknik altyapı, park ve yüzey suyu akış bandı kullanımında kalan bazı taşınmazların Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Mezitli Devlet Hastanesi bağlantı yolu ve Mersin-Adana devlet yolu ile Siirt-Pervari il yolu projelerinin alt yapı çalışmalarının tamamlanması için Mersin ve Siirt'te ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması uygun bulundu.

Turizm sektörüne yatırım sağlanması amacıyla Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi sınırları içindeki özel mülkiyete konu taşınmazın, tapuda hazine adına kaydedilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

Kaynak: AA